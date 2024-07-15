محافظ أسيوط يتفقد مستودع أسطوانات البوتاجاز ومشروع إحلال وتجديد موقف الغنايم

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مستودع أسطوانات البوتاجاز وأعمال مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الأجرة ومقر البنك الأهلي الجديد، وذلك خلال جولته الميدانية بمركز الغنايم، اليوم الإثنين، للاطمئنان على سير العمل ونسب التنفيذ والخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن محافظ أسيوط، على توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة داخل مستودع بوتاجاز الغنايم، لسد احتياجات المواطنين، كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية لمقر فرع البنك الأهلي الجديد.

واستكمل المحافظ، جولته الميدانية، بتفقد مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الأجرة بالغنايم الجاري تنفيذه على مساحة 1400 متر والذي يبلغ تكلفته نحو 30 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، واطمأن على مراحل العمل ونسب التنفيذ بالمشروع.

كما حرص محافظ أسيوط، على لقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، والذي وجه على إثرها رئيس المركز بسرعة حلها، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بقرى المركز ومتابعة نسب التنفيذ ومعايير الجودة فى التنفيذ.