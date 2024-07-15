عضو بالكنيست الإسرائيلي: نتنياهو طفل جبان.. وجنودنا في غزة مهددون

كتب عبد الوهاب الجندى

شن عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، قائلا: "نتنياهو ليس ضحية، إنه طفل باكٍ وجبان، وكل جندي في غزة مهدد أكثر منه".



وكتب على موقع إكس: "كل مقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي في جنين في خطر أكبر من نتنياهو ، فهو الرجل الذي أنشأ آلة السم، والذي جلب مليارديرات أجانب وأنشأ آلة تحريض تسيطر ببطء على الجميع، وتشكو وسائل الإعلام في إسرائيل من أنها تحرض ضده"



وانتقد قائلا: "ساعتان من النقاش في الحكومة حول التحريض ضده. لا يوجد نقاش لمدة ساعتين حول ضحايا كيبوتس باري الـ 101، ولا يوجد نقاش لمدة ساعتين حول الجنود الأربعة الذين أصيبوا في هجوم التدافع في تزيرفين. لا يوجد نقاش لمدة ساعتين حول افتتاح العام الدراسي في الشمال في الأول من سبتمبر. مجرد التحريض ضده يستحق ساعتين من النقاش؟ هل هذا هو الشيء الوحيد الذي يهم؟"