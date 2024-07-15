رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات المُنفذة بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نعمل على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بسرعة إنجاز المشروعات المشتركة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنسيق المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف الشربيني واللواء أحمد العزازي، استعرضا، خلال الاجتماع، موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وجهود التنسيق بينهما، ومن بينها مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وممشى أهل مصر، ومشروع "صواري"، وكذا مشروعات الطرق والمحاور المرورية، ومشروعات المرافق المختلفة، بما يُسهم فى سرعة إنجاز هذه المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، ودخولها الخدمة.