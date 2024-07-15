جولة داخل حلقة السمك بمنطقة العجيزى فى مدينة طنطا بالغربية.. صور

الغربية - محمد طارق

تعد حلقة السمك الصغيرة هي قبلة الأهالي لشراء كافة احتياجاتهم من الأسماك بجميع أنواعها، حيث تعد أكلات الأسماك من الأكلات المفضلة لدي المواطنين بمراكز ومدن محافظة الغربية المختلفة، والتي لا غني عنها، حيث توجد شوادر مخصصة منتشرة بجميع الأماكن لبيعه للجمهور.

وفي هذا الصدد رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل منطقة العجيزي التابعة لحي ثان طنطا في محافظة الغربية، شادر بيع الأسماك الخاصة ببائعي محافظة دمياط، والذين يعملون في بيع السمك داخل المحافظة منذ عدة سنوات، يأتون يومياً بصحبة السمك داخل سياراتهم يفترشون الشادر ويبيعون للمواطنين.

وفي هذا الصدد، قال ناصر منصور أحد البائعين لـ "اليوم السابع"، إنهم جميعهم من محافظة دمياط ويعملون في بيع الأسماك داخل مدينة طنطا منذ اكثر من عامين، يعرفهم الجميع نظراً لأسعارهم المنخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، موضحاً أنهم يأتون يومياً بسيارتهم محملة بالأسماك باحثين عن الرزق.

وأوضح أن أسعار الأسماك تبدء من 30 جنيها للبلطي الصغير وحتي 70 جنيها للكبير، والذي يستخدمه أهالي الغربية في الشوي والخلطات المختلفة، موضحاً أن الأسعار ستنخفض أكثر خلال الأيام القادمة نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلي أن عوامل درجات الحرارة والمناخ تؤثر علي عملية حركة صيد الأسماك، حيث تنخفض الأسعار في درجات الحرارة العالية نظراً لكثرة الرزق يوميا داخل مراكب الصيد، وتبدء في الارتفاع مرة أخري في بداية دخول فصل الشتاء، موضحاً أن الأيام القادمة ستشهد انفراجه كبيرة في حركة البيع والشراء نظراً لانخفاض الأسعار التدريجي.



إقبال الأهالي لشراء الأسماك



الاسماك.



الاسماك



انواع الأسماك



شادر السمك في طنطا