جامعة كفر الشيخ: قافلة بيطرية بقرية أبو تمادة ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية إلى قرية أبو تمادة والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود اسماعيل، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كلية الطب البيطري وطلبة الكلية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملي لطلاب الكلية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي الإيجابي الذي تقوم به.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، وتم توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 120 حالة دواجن، و25 حالة جراحة، و65 حالة تناسليات، و45 حالة باطنة ومعدية.