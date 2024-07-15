تعرف على رسالة الملك تشارلز للاعبي منتخب إنجلترا بعد هزيمة يورو 2024

إيهاب محمد

قال الملك تشارلز لمنتخب إنجلترا إن عليه أن "يرفع رؤوسه عالياً" بعد خسارته فى بطولة أوروبا 2024، ووعد بأن بريطانيا ستظل "تزأر بفخر" من أجل منتخب الأسود الثلاثة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل"، أصدرت الملك بيانا للمنتخب الإنجليزي بعد خسارته 2-1 أمام إسبانيا في بطولة أوروبا 2022 في برلين مساء أمس.



الرسالة

وكان البيان - الذي نشر على الحساب الرسمي للعائلة الملكية - موجها إلى مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت .

وجاء في الرسالة: "على الرغم من أن النصر ربما يكون قد أفلت من أيديكم هذا المساء، إلا أنني وزوجتي ننضم إلى كل أفراد عائلتي في حثكم وفريق دعمكم على إبقاء رؤوسكم عالية، كل من شارك في الأنشطة الرياضية على أي مستوى سوف يعرف مدى اليأس الذي يمكن أن يشعر به المرء بعد هذه النتيجة عندما تكون الجائزة قريبة للغاية، وسوف ينضم إلي في إرسال تعازينا القلبية، كما أننا نهنئ إسبانيا.

وتابع :"لكن أرجو أن تعلموا أن نجاحكم في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا يعد إنجازًا عظيمًا في حد ذاته، وهو ما يجلب معه فخر الأمة التي ستواصل الزئير من أجل منتخب الأسود الثلاثة اليوم - وفي الانتصارات العديدة التي لا شك لدي أنها تنتظرنا".

وتم التوقيع على الرسالة بعد ذلك: "تشارلز."