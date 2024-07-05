صورة استقبال الملك تشارلز لـ كير ستارمر وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة

كتب محمد تهامى زكى

استقبل الملك تشارلز الثالث، عاهل بريطانيا، السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، وكلفه بتشكيل إدارة جديدة، وقبل ستارمر عرض الملك بتعيينه رئيسا للوزراء.

وقال حساب القصر الملكي البريطاني، عبر منصة X: "استقبل الملك الحضور اليوم السيد كير ستارمر عضو البرلمان وطلب منه تشكيل إدارة جديدة"، مضيفا: "قبل السير كير عرض جلالة الملك وتم تعيينه رئيسًا للوزراء وسيد الخزانة الأول".

وأعلن قصر باكنجهام، تعيين كير ستارمر رسميًا رئيسا للوزراء فى بريطانيا، عقب تحقيق حزب العمال فوزا ساحقا فى الانتخابات التشريعية البريطانية التى جرت أمس الخميس، لينهى بذلك 14 عاما من حكم المحافظين.

وفى وقت سابق، أعلن قصر باكنجهام اليوم الجمعة، أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، قبل استقالة ريشى سوناك، من منصبه رئيسا للوزراء، وأوضح بيان للقصر - نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن سوناك اجتمع اليوم بالملك وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي، وأن الملك قبل الاستقالة.

وسيتمتع حزب العمال البريطاني بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - وبات بذلك مؤهلا لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.