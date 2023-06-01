ما هى العلاقة بين الكالسيوم وصحة العظام ؟

كتب – حسام الشقويرى

الكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية التي يتجاهلها الكثير منا في وجباتنا الغذائية. وتستخدم كل خلية في الجسم تقريبًا الكالسيوم بطريقة ما، بما في ذلك الجهاز العصبي والعضلات والقلب.

يستخدم جسمك الكالسيوم لبناء عظام وأسنان صحية ، والحفاظ عليها قوية مع تقدمك في العمر، وإرسال رسائل عبر الجهاز العصبي، وتساعد على تجلط الدم ، وتقلص عضلاتك ، وتنظيم إيقاع القلب، وفقا لما نشره موقع betterhealth

وإذا لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي، فسيأخذ جسمك من عظامك لضمان عمل الخلايا بشكل طبيعي ، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام أو هشاشة العظام. يمكن أن يساهم نقص الكالسيوم في مشاكل المزاج مثل التهيج والقلق والاكتئاب وصعوبة النوم.

وعلى الرغم من هذه الوظائف الحيوية، فإن الكثير منا مرتبك بشأن الكالسيوم وأفضل طريقة لحماية عظامنا وصحتنا بشكل عام. كم يجب أن تحصل على الكالسيوم؟ من أين يجب أن تحصل عليه؟ وما هي الصفقة مع فيتامين د والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد الكالسيوم على أداء وظيفته؟ هذا الالتباس يعني أن الكثير منا لا يحصلون على الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم وأن واحدة من كل امرأتين (وحوالي واحد من كل أربعة رجال) فوق سن الخمسين ستكسر العظام بسبب هشاشة العظام.

إن الحصول على كمية كافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي ليس مهمًا فقط لكبار السن. إنه أمر حيوي أيضًا للأطفال والمراهقين والشباب لأننا نواصل بناء كتلة العظام في منتصف العشرينات من العمر. من الآن فصاعدًا ، يمكننا أن نفقد كتلة العظام دون وجود الكالسيوم الكافي في وجباتنا الغذائية. مهما كان عمرك أو جنسك ، من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي ، والحد من تلك التي تستنفد الكالسيوم ، والحصول على ما يكفي من المغنيسيوم والفيتامينات D و K لمساعدة الكالسيوم على أداء وظيفته.

ارتباط الكالسيوم وهشاشة العظام

هشاشة العظام مرض "صامت" يتسم بفقدان كتلة العظام. بسبب ضعف العظام ، تصبح الكسور شائعة ، مما يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، وغالبًا لا يتعافى الأشخاص المصابون بهشاشة العظام بعد السقوط، وخاصة النساء في سن 60 عامًا أو أكبر، والرجال معرضون أيضًا لخطر الإصابة بهشاشة العظام، ولكن عادةً بعد 5 إلى 10 سنوات من النساء. بالنسبة لمعظم الناس ، يمكن الوقاية من هشاشة العظام ، والحصول على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي هو أول ما تبدأ به.

الغذاء هو أفضل مصدر للكالسيوم

يوصي الأطباء بالحصول على أكبر قدر ممكن من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم من الطعام واستخدام مكملات منخفضة الجرعات فقط لتعويض أي نقص. جسمك أكثر قدرة على امتصاص الكالسيوم من الطعام أكثر من المكملات. في الواقع ، تظهر الدراسات أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم لديهم متوسط ​​مدخول أعلى ، فإن أولئك الذين يحصلون على الكالسيوم من الطعام يتمتعون بعظام أقوى. علاوة على ذلك ، قد يؤدي استخدام مكملات الكالسيوم بجرعات عالية إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وأمراض القلب.