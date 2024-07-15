بدء اختبارات تشغيل مونوريل شرق النيل بمركز التحكم والسيطرة.. فيديو وصور

كتب ـ سيد الخلفاوى

بدأت الهيئة القومية للأنفاق، اختبارات تشغيل مونوريل شرق النيل بمركز التحكم والسيطرة، وذلك، حيث يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بـ العاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو من داخل مركز التحكم والسيطرة بالعاصمة الإدارية، يوضح بدء اختبار مشروع مونوريل شرق النيل – القاهرة العاصمة الإدارية.

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



اختبارات تشغيل مونوريل شرق النيل بمركز التحكم والسيطرة



مونوريل شرق النيل