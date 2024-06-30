اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أحدث تصوير لمشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد إلى العاصمة الإدارية

الأحد، 30 يونيو 2024 02:04 م
أحدث تصوير لمشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد إلى العاصمة الإدارية مونوريل العاصمة الإدارية

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يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو يوضح احدث نسب تنفيذ لمشروع مونوريل شرق النيل – القاهرة العاصمة الإدارية، حيث يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.







المونوريل

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