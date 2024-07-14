اليوم السابع
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وزير العمل يجرى جولة بين عمالة غير منتظمة فى التجمع الخامس.. صور

الأحد، 14 يوليو 2024 02:07 م
وزير العمل يجرى جولة بين عمالة غير منتظمة فى التجمع الخامس.. صور جولة وزير العمل بين عِمالة غير منتظمة بالتجمع الخامس
كتبت آية دعبس

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قام محمد جبران وزير العمل صباح اليوم الأحد ،بجولة بين عِمالة غير مُنظمة،داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس ،أثناء إنتظارهم للعمل اليومي في مجالات مُختلفة ،خاصة البناء والتشييد .

وإستمع "الوزير" إلى مطالبهم ،وأكد لهم على توجيهاته إلى مديريات عمل محافظات القاهرة الكبري ،بالنزول إلى هذه "التجمعات" التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال ،للحصر،وبحث كل الأليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح وزير العمل– بحسب بيان صحفي – اليوم ،أن القيادة السياسية تولّى الإهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين،والتعرف على مطالبهم ،والإستجابة ،وتقديم كافة الخدمات، والحياة الكريمة لهم ..

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وزير العمل

العمالة غير المنتظمة

محمد جبران

حصر العمالة غير المنتظمة




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