ميناء دمياط يستقبل 9 سفن على متنها 42769 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46138 طن تشمل: 4650 طن يوريا و2600 طن مولاس و15097 طن رمل و2709 طن علف بنجر و2300 طن أسمنت معبأ و18782 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42769 طن تشمل : 12949 طن قمح و3563 طن أبلاكاش و809 أطنان خشب زان و9803 أطنان حديد و8545 طن خردة و6800 طن سكر و1127 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 300 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2638 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52141 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 146502 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3039 حركة.