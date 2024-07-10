ميناء دمياط يستقبل 52817 طن بضائع العامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( AMALIYA ) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 169 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37957 طن تشمل : 11920 طن يوريا و 2950 طن مولاس و 2900 طن كسب فول صويا و 4880 طن كلينكر و 6680 طن اسمنت معبأ و 8627 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52817 طن تشمل : 8415 طن قمح و 4250 طن ذرة و 765 طن ابلاكاش و 10960 طن حديد و 9490 طن خردة و 6298 طن فول صويا و 7000 طن سكر و 5639 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1390 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2397 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47778 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128771 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2378 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة .