محافظ بني سويف يلتقى مديرة التنظيم والإدارة الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، مديرة التنظيم والإدارة "الجديدة" جملات فاروق إسماعيل، والتي تولت المسؤولية خلفاً لخالد ياسين مدير المديرية السابق، حيث هنأها المحافظ بالمسؤولية الجديدة وثقة رئيس جهاز التنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ، متمنياً لها التوفيق وإنجاز المهام بالشكل المطلوب

وأكد محافظ بني سويف، أن منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة تقوم على التكامل بين كافة العناصر والأجهزة التنفيذية والتواصل المباشر بين كل الأعضاء والقيادات التنفيذية لإنجاز أفضل وأسرع وإتاحة خدمة ذات مستوى وجودة مطلوبة سعياً لتلبية مطالب وتطلعات المواطن السويفي

ومن جانبها أعربت مديرة المديرية عن سعادتها بالعمل تحت قيادة المحافظ ، وأنها ستبذل قصارى الجهد لتحقيق أداء متميز فى كل الملفات المتعلقة بالتنظيم والإدارة،معبرة عن سعادتها بثقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وأنها تأمل أن تكون على قدر المسئولية



