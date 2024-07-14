اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يوليو 2024 04:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف يلتقى مديرة التنظيم والإدارة الجديدة

الأحد، 14 يوليو 2024 04:05 م
محافظ بني سويف يلتقى مديرة التنظيم والإدارة الجديدة جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، مديرة التنظيم والإدارة "الجديدة"  جملات فاروق إسماعيل، والتي تولت المسؤولية خلفاً لخالد ياسين مدير المديرية السابق، حيث هنأها المحافظ بالمسؤولية الجديدة وثقة رئيس جهاز التنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ، متمنياً لها التوفيق وإنجاز المهام بالشكل المطلوب

وأكد محافظ بني سويف، أن منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة تقوم على التكامل بين كافة العناصر والأجهزة التنفيذية والتواصل المباشر بين كل الأعضاء والقيادات التنفيذية لإنجاز أفضل وأسرع وإتاحة خدمة ذات مستوى وجودة مطلوبة سعياً لتلبية مطالب وتطلعات المواطن السويفي

ومن جانبها أعربت مديرة المديرية عن سعادتها بالعمل تحت قيادة المحافظ ، وأنها ستبذل قصارى الجهد لتحقيق أداء متميز فى كل الملفات المتعلقة بالتنظيم والإدارة،معبرة عن سعادتها بثقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وأنها تأمل أن تكون على قدر المسئولية


 







بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

التنظبم والإدارة

مديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة