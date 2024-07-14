اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يوليو 2024 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مجازاة مسئولى النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببنى سويف

الأحد، 14 يوليو 2024 03:31 م
مجازاة مسئولى النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بشأن مجازاة مسؤولي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "بالخصم من الراتب"، لتدني مستوى النظافة والتقصير في رفع الإشغالات المخالفة، وذلك طبقا لما رصدته تقارير  لجان المتابعة والتفتيش الميداني من الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام.

 

شملت المذكرة التي عرضها محمد سيد محمود مدير عام الشؤون القانونية، التوصية بمجازاة مسؤولي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية، وذلك على إثر قيام لجان من المتابعة الميدانية "بزيارة تفتيشية سابقة"، لرصد أعمال النظافة ورفع الإشغالات في شوارع المدينة، بجانب التوصية بإجراء تحقيق في بعض المخالفات وأوجه القصور التي تم رصدها، مع التوجيه بضرورة تلافي تلك الملاحظات.







بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

الفشن

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن

مسؤلى النظافة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة