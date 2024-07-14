مجازاة مسئولى النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بشأن مجازاة مسؤولي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "بالخصم من الراتب"، لتدني مستوى النظافة والتقصير في رفع الإشغالات المخالفة، وذلك طبقا لما رصدته تقارير لجان المتابعة والتفتيش الميداني من الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام.

شملت المذكرة التي عرضها محمد سيد محمود مدير عام الشؤون القانونية، التوصية بمجازاة مسؤولي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية، وذلك على إثر قيام لجان من المتابعة الميدانية "بزيارة تفتيشية سابقة"، لرصد أعمال النظافة ورفع الإشغالات في شوارع المدينة، بجانب التوصية بإجراء تحقيق في بعض المخالفات وأوجه القصور التي تم رصدها، مع التوجيه بضرورة تلافي تلك الملاحظات.