محافظ الإسماعيلية ورئيس المنطقة الاقتصادية يضعان حجر أساس مشروع هينشينج مصر

الإسماعيلية - صبرى غانم

وضع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع هينشينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات HTTC بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (أبو خليفة)، ويقام المصنع البالغ استثماراته 70مليون دولار، على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، كما يتيح المشروع نحو 1500فرصة عمل مباشرة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وممثلي السفارة الصينية، وعدد من ممثلي الشركات الصينية العاملة بالهيئة، ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وفي كلمته، أكد تشن سونج فو رئيس مجلس الإدارة لشركة Hengsheng (مصر) لتكنولوجيا المنسوجات المحدودة، منذ توقيعنا للعقد في 15 أكتوبر من العام الماضي، تلقى مشروعنا دعمًا قويًّا ومساعدة كبيرة من جميع الأطراف المعنية في مصر، وخاصة الدعم القوي من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس (Sczone)، وبدأ المشروع أخيرًا بنجاح اليوم، وخطى المشروع خطوة قوية إلى الأمام.

مضيفًا، ستقوم شركة Hengsheng (مصر) لتكنولوجيا المنسوجات المحدودة باستثمار 70 مليون دولار أمريكي على مساحة 200 ألف متر مربع من الأرض وتحويلها إلى مؤسسة نسيج حديثة تدمج تطوير المنسوجات وتصنيعها، والطباعة والصباغة والتشطيب والمبيعات في السنوات الأربعة المقبلة.

ونسعى جاهدين لتحقيق مبيعات سنوية تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وسوف نعتمد على القوى العاملة الوفيرة في منطقة القنطرة والمزايا الجغرافية لمصر، والاعتماد على المزايا الصناعية للصين، ومزايا الإدارة وموارد السوق الخاصة بشركة جلغ شنغ في مقاطعة تشيجينغ الصينية، وتوظيف الآلاف من العمال المصريين وتوفير فرص عمل لهم، والالتزام بالقوانين المصرية والمعتقدات والثقافة ايضا، ودمج ثقافة شركتنا مع القوانين والثقافة المصرية وبيع منتجات أكثر تنافسية إلى السوق الدولية، وتحسين سلسلة صناعة النسيج في مصر، لتربح مصر الكثير من النقد الأجنبي .

مختتمًا، نأمل أن يسير مشروعنا بسلاسة وأن يتعاون جميع الأطراف في مصر معنا ويستمر دعمهم ورعايتهم لنا، وخاصة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس وأغتنم هذه الفرصة لنعد جميع الضيوف بأن الشركة ستصبح نموذجًا معيارًا للمنطقة الصناعية بالقنطرة.

و في كلمته، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.

لافتًا إلى أن مشروع شركة هنجشنج في قطاع المنسوجات والملابس يعدُّ المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويلها لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات في مصر، وذلك من خلال نجاحها في جذب نحو ١٥ شركة حتى الآن مهتمة بالاستثمار في منطقة القنطرة غرب، منها 6 شركات وقعت عقودًا نهائية لمشروعاتها، وشركتين بصدد توقيع العقود النهائية لهما، بالإضافة إلى 7 شركات أخرى في طور إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتتيح هذه المشروعات فور تنفيذها نحو 18 ألف فرصة عمل، محققة الاستدامة الاقتصادية لمنطقة القنطرة غرب "أبوخليفة" حيث مستهدف تصدير ٨٠٪ من إنتاج هذه الشركات للأسواق العالمية مما يحقق رؤية الدولة المصرية في تنمية الصادرات.

وأضاف جمال الدين، أن نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب هذه الاستثمارات يأتي نتيجة الجولات الترويجية الفعالة للعديد من دول العالم، إلى جانب قيام الهيئة بضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية والمرافق خاصة بمنطقة القنطرة غرب لتحسين التربة وتنفيذ كافة أعمال المرافق بها، مشيرًا إلى تميز الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الصناعية في قلب المنطقة الاقتصادية؛ حيث يسمح ذلك بتصدير الإنتاج عن طريق مواني شرق وغرب بورسعيد في الشمال، أو ميناء السخنة في الجنوب، كما توجه رئيس اقتصادية قناة السويس بالشكر لجميع الجهات الداعمة لإنجاح العمل داخل منطقة القنطرة غرب، سواء محافظة الإسماعيلية أو الشركات العاملة على تطوير المنطقة وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تهتم بالاستثمار داخل المنطقة، وفي مطلعها شركة هنجشنج، معلنًا أن مشروع الشركة من المخطط أن يبدأ إنتاج أولى مراحله في النصف الأول من عام 2026.

وأكد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عقب وضع حجر الأساس، "نسعى نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة (مصر 2030) لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب."

مضيفًا، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

ووجَّه "أكرم" الدعوة للمستثمرين نحو الاستفادة بموقع المحافظة المتميز ومناخها المعتدل وإنتاجها المتميز من المحاصيل الزراعية؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة.

الجدير بالذكر أن شركة هنجشنج Zhejiang Hengsheng Dyeing & Finishing Co. Ltd الصينية تأسست في عام 2000، وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين، ومقرها الرئيسي في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية بولاية تشجيانغ Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة تحت مظلة شركتين داخل الصين بعقود توريد مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة مثل: Ikea, Nike, Adidas, Armani، وغيرها.

