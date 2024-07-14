بيل وهيلاري كلينتون وجورج دبليو بوش يدينون محاولة اغتيال ترامب

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أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الأحد، بيانا أدان فيه العنف بعد عملية إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أصدرت بيانا أدانت فيه العنف وذلك بعد محاولة اغتيال ترامب.



بدوره، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش اليوم الأحد إن إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هجوم جبان.



وأضاف بوش، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية،"أنا ولورا ممتنان لأن ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته"، مشيدا برجال ونساء الخدمة السرية للاستجابة السريعة.



من جهته، أدان حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو ـ في تغريدة على موقع "إكس" ـ العنف السياسي، وقال "إن العنف الذي يستهدف أي حزب سياسي أو زعيم سياسي أمر غير مقبول على الإطلاق".



وأضاف شابيرو "ليس هناك مكان للعنف في ولاية بنسلفانيا أو الولايات المتحدة، ولقد تم إطلاعي على الوضع، والسلطات متواجدة في مكان الحادث في مقاطعة بتلر ويعملون مع شركائنا الفيدراليين والمحليين".



وقد أعلنت مصادر أمريكية اليوم الأحد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حدد هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المصادر قولها "إن مطلق النار على ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس (20 سنة) من ولاية بنسلفانيا".



وقد أعلنت شرطة بنسلفانيا، صباح اليوم الأحد مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق النار على المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب خلال مخاطبته لتجمع انتخابي حاشد بولاية بنسلفانيا.



وقالت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية عقب الهجوم على المرشح الرئاسي، إن إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقع بعد 15 دقيقة من بدء التجمع الانتخابي، حيث سمع دوي إطلاق نار في اتجاه المرشح؛ ما أدى الى مقتل شخصين من بينهما مطلق النار.