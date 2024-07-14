برنامج سياحي للتعرف على المقاصد السياحية بشرم الشيخ.. تفاصيل

كلف اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ باستقبال أولى الرحلات القادمة من مدريد بإسبانيا، ونقل رئيس مدينة شرم الشيخ تحيات محافظ جنوب سيناء وترحيبه بالضيوف وتمنياته لهم بإقامة سعيدة على ارض مدينة السلام. ونقل تمنيات المحافظ للجميع بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، كما طالبهم أن يكونوا سفراء لنا فى بلادهم وأهلهم وذويهم وأصدقائهم بإسبانيا.

يأتى هذا فى إطار توجهات الدولة لتنشيط ودعم السياحة وفتح أسواق جديدة مما له أكبر الأثر والمردود الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين، وشارك فى الاستقبال، اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولى والدكتور إسلام نبيل، مدير تنشيط السياحة بالمحافظة، ومحمد عباس، مدير فرع شركة اير كايرو بشرم الشيخ.

وبتوجيه من المحافظ قامت العلاقات العامة بالمحافظة بالتعاون مع العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ، ومكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، بتوزيع الزهور، على الركاب والهدايا على الاطفال، وتم التقاط الصور التذكارية.

من جانبهم أعرب الركاب الإسبان عن سعادتهم الغامرة بزيارتهم الأولى إلى شرم الشيخ، وأبدوا عن سعادتهم الغامرة بحفاوة الاستقبال، مؤكدين أنه بمجرد أن لامست عجلات الطائرة المهبط لاحظوا جمال المدينة وسحرها

يشار إلى أن الرحلة انطلقت من مطار مدريد باسبانيا على طائرة مصرية تابعة لشركة اير كايرو، وعلى متنها 170 سائحا، اسبانيا بينهم مديرو شركات سياحية وصحفيون وكتاب سياحيون إسبان.

ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية بحسن الاستقبال كما وجه بإعداد برنامج سياحى للتعرف على المقاصد السياحية بشرم الشيخ، فى اطار الترويج وزيادة الجذب السياحى للمدينة.



السائحين إثناء وصولهم مطار شرم الشيخ



اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات القادمة من مدريد بإسباني



رئيس مدينة شرم الشيخ يستقبل السائحين بالورد