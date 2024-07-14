البريد المصري: نقدم 160 خدمة ما بين مالية وبريدية لزوار مهرجان العلمين

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور وسام السيد مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشئون التجارية، أن البريد حريص على المشاركة في الفعاليات القومية بعد المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان العلمين، مفيدا بأنهم حققوا نجاحا كبيرا في السابق وهذا يرجع لإيمان البريد المصري لما تقوم به الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف وسام السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المهرجان"، المذاع على قناة دي ام سي، أن البريد المصري يدعم المشروعات القومية وحريصين على أي فعاليات تحفز خطط التنمية خصوصا التحول المالي للشمول الرقمي، لافتا إلى أن مشاركتهم في مهرجان العلمين الان استكمال للمشاركة الأولى ونتواكب في المهرجان ونقدم كل الخدمات للجمهور.

وأشار وسام السيد، إلى أن هناك 160 خدمة متنوعة ما بين مالية وبريدية بالإضافة الى خدمات الحكومة الالكترونية ونستهدف كل الفئات المشركة في المهرجان، قائلا: "أنشطتنا متنوعة للتعريف بالخدمات للهيئة ونستغل الفرصة لتقديم خدماتنا، واحنا متواجدين في العلمين طوال العام ولكن التواجد في مهرجان العلمين يعطي زخم ودعاية للخدمات المقدمة".

