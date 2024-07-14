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مراسل "العالم فى العلمين": الجميع أشاد بالمهرجان.. وهذه خريطة فعاليات اليوم

الأحد، 14 يوليو 2024 09:24 م
مراسل "العالم فى العلمين": الجميع أشاد بالمهرجان.. وهذه خريطة فعاليات اليوم أحمد يعقوب مراسل برنامج العالم فى العلمين
كتب الأمير نصرى

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رصد أحمد يعقوب مراسل برنامج "العالم فى العلمين"، المذاع على شاشة سى بى سى، الأجواء فى مدينة العلمين الجديدة وأجواء المهرجان.

وقال أحمد يعقوب، اليوم سنشهد فلكلورا وفقرات جميلة وسيرك وعروض وألعاب وفقرات ممتعة، وسنعرف الجميع بخريطة المهرجان والذى بدأ بالألعاب الترفيهية، وسباق سيارات والمسابقات الثقافية داخل المدينة التراثية.

ولفت أحمد يعقوب إلى أن الممشى السياحى يفرض نفسه هذا العام على المهرجان لانه يضم العديد من الفعاليات، وسنشهد اليوم سيرك فى تمام الساعة التاسعة، وعرض خاص لفرق تراثية جاءت من جميع أنحاء الجمهورية، واستماع للعود والكمان والدف.

تابع أحمد يعقوب، الجمهور تفاعل فى أول يوم مع حفل الكينج محمد منير بشكل كبير، واليوم الجميع يستعد للفقرات الخاصة بالمهرجان، كما تستعد المدينة لاستقبال 2 مليون زائر حيث أشاد الجميع باستعدادات المدينة.

 







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