أوباما معلقا على حادث ترامب: لا مكان للعنف السياسي في ديمقراطيتنا

أحمد علوى

أدان الرئيس الامريكى السابق باراك أوباما إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع لدونالد ترامب فى ولاية بنسلفانيا.

وقال اوباما، "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. ورغم أننا لا نعرف بعد ما حدث بالضبط، ينبغي لنا جميعا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى خطير، ونستغل هذه اللحظة لإعادة إلزام أنفسنا بالكياسة والاحترام في سياساتنا. وقال أوباما في بيان: "أنا وميشيل نتمنى له الشفاء العاجل".

وقال ريتشارد جولدينجر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، إن رئيس المباحث أخبره أن مطلق النار كان في مبنى مجاور للممتلكات وليس لديه تفاصيل إضافية عن الشخص.



ولقى أحد الجمهور والمسلح الذى أطلق النار على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتفهما بعد إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لما ذكره المدعى العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر.

وقال المدعي العام أيضًا، إن ترامب سيكون على ما يرام وتم عزله من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقال المسؤول إن المتفرج الثاني في حالة خطيرة.