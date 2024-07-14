شاهد لحظة إطلاق النار على ترامب خلال تجمع انتخابى له فى بنسلفانيا

أحمد علوى

نشر الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الرئاسى دونالد ترامب، مقطع فيديو للحظة إطلاق النار عليه خلال تجمع فى ولاية بنسلفانيا.

أظهرت لقطات إصابة المرشح الرئاسى الامريكى دونالد ترامب في وجهه بعد إطلاق نار أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وعلى الفور قام عملاء الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المسرح بعد سقوطه على الأرض خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.

🚨DEVELOPNG: Donald Trump just survived an assassination atempt.



PRAY! pic.twitter.com/5ZUDUrfinV

— Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) July 13, 2024

لقى أحد الجمهور والمسلح الذى أطلق النار على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتفهما بعد إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لما ذكره المدعى العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر.

وقال المدعي العام أيضًا، إن ترامب سيكون على ما يرام وتم عزله من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقال المسؤول إن المتفرج الثاني في حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، إن ترامب بخير، وإنه يخضع للفحص في منشأة طبية محلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان "يشكر الرئيس ترامب رجال إنفاذ القانون ورجال الاستجابة الأولية على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويخضع للفحص في منشأة طبية محلية. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا".

كان المكان مهجورا حيث سقطت الكراسي وغطت الشرطة المسرح بشريط أصفر. وأظهرت لقطات الفيديو تحليق مروحية في السماء ورجال الشرطة يسيرون في المنطقة. كما شوهد رجال شرطة مسلحون على سطح بالقرب من المسرح حيث كان ترامب يقف.