أبو الغيط يستقبل رئيس جمهورية صربيا بمقر الجامعة العربية

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، والذي يقوم حالياً بزيارة الي القاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الامين العام بأن أبو الغيط رحب بزيارة الرئيس الصربي لمقر الجامعة العربية، مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تربط بين صربيا والعالم العربيفي المجالات السياسية والاقتصادية وكذا آليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع بين صربيا وعدة دول عربية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تناول عدد من الـقضايـا الإقـليمية والـدولـية الـهامـة، وفـي مقدمتها التطورات الأخيرة بشأن الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة وتطورات الاوضاع في السودان و الازمة المتعلقة بليبيا، وكذلك رؤية صربيا لتداعيات الوضع الخاص باوكرانيا علي المستويين الدولي والاوروبي.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الصربي أعرب عن تثمينه للعلاقات الصربية العربية مؤكداً أن زيارته الي مقر الجامعة إنما يعكس حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط مع العالم العربي، كما وجه الرئيس فوتشيتش الدعوة للسيد الامين العام لزيارة بلجراد.