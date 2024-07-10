وزارة العمل تتابع موقع حريق مركز للملابس الرياضية للوقوف على أسبابه بالدقهلية

كتبت آية دعبس

تابعت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، موقع الحريق الذى وقع بمركز للملابس الرياضية ، للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الأضرار الناجمة عنه ، من خلال اللجنة المشكلة من مدير مديرية العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالمنطقة ، وتبين من المعاينة لموقع الحادث ، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وقع فى مفاتيح الكهرباء الخاصة بأجهزة تكييف المحل المجاور، فى الدور الارضى ، ونظراً لانفجار أنابيب الفريون ، فقد انتشرت النيران والتهمت واجهة مركز النصر للملابس الرياضية وانتقلت منه إلى داخل المركز ، وساعد اتجاه الرياح فى زيادة تأثير النيران على المنشأة ، والتى أدت إلى أضرار مادية فقط ولا يوجد إصابات أو وفيات بين العمال ، وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق فى وقت قياسي ، مما ساعد فى الحد من الأضرار الناتجة عنه .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود جاءت بناء على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة المتابعة الميدانية وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والقانونية فى حال وقوع الحوادث الجسيمة بالمنشآت ، وتقديم تقارير مفصلة عن أسباب حدوثها للعرض على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لوضع التوصيات اللازمة لتجنب حدوث مثل تلك الحوادث مستقبلاً ، وأضاف وكيل المديرية أنه رافقه خلال المهمة الكيميائية هناء السيد مفتش السلامة والصحة المهنية المسؤول عن المنطقة التى تقع بها المنشأة ، وجرى التوجيه بمتابعة نتائج الجهات الفنية المعنية ، وتحليل النتائج وإعداد التقارير اللازمة ، والتأكيد على متابعة خطط الطوارئ بالمنشآت والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لحماية الممتلكات والعاملين من المخاطر المحتملة والحد من حدوثها.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، اجتماعا تنظيمياً موسعا جمع مديري المناطق ، ومديري الإدارات بالمديرية ، لمتابعة سير العمل ، ودراسة المعوقات والصعوبات لتجنبها لتحقيق أهداف العام المالي الجديد ، مع التشديد على بذل أقصى جهد لتوصيل الخدمة للمواطنين المستحقين ، والعمل على زيادة فرص العمل المتاحة داخل نطاق المحافظة ، للشباب من الجنسين، وتنفيذ البرامج التدريبية المهنية التي تؤهلهم لسوق العمل وفق خطط عمل وزارة العمل ، وتحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة ، ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتفعيل دورها فى خدمة المواطنين والمجتمع من خلال الأجهزة التابعة لها من مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة وتوصيل الخدمات والدعم لمستحقيها ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين ، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن ذلك اللقاء ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ،بتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ، وشددت مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من الخطط الموضوعة لتحقيق أعلى درجات الإنجاز في العام المالي الجديد فى كافة ملفات العمل داخل المديرية ، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية ، وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط أولاً بأول من خلال الإدارات المختصة بالمديرية وتقديم تقارير دورية حول معدلات الأداء لكافة المكاتب العاملة بنطاق المحافظة .