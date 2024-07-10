نفط الكويت: ملتزمون بخطة الوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2050

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أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر في شركة نفط الكويت خالد الملا، التزام الشركة بخطة دولة الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل محددة في القطاع النفطي للتحول في الطاقة عام 2050 تتضمن خمس مبادرات للتحول في الطاقة بهدف تحقيق صفر كربون بحلول عام 2050.

وأضاف الملا في تصريح أمس الثلاثاء أن مشاركة (نفط الكويت) بمنتدى ومعرض الابتكار الرائد (لايف) الذي نظمته شركة (هاليبرتون) النفطية العالمية في العاصمة اليونانية أثينا يأتي في إطار جهودها المبذولة في مجال التحول الرقمي، موضحا أنه تم خلال المنتدى استعراض جهود الشركة في المساهمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في التحول بمجال الطاقة في دولة الكويت إضافة إلى مساهماتها في مجال التحول الرقمي وذلك بهدف خفض تكاليف الطاقة إلى أقصى حد ممكن.

ولفت إلى أن الشركة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في خلق قاعدة متينة لتحقيق هذه المبادرات وأبرزها على الإطلاق مشروع مركز الحقل الرقمي الذكي المتكامل ومبادرة الطاقة المتجددة.

ويعتبر منتدى ومعرض الابتكار الرائد (لايف) تجمعا سنويا يضم خبراء الصناعة وقادة الفكر وكبار المديرين التنفيذيين والمبتكرين وذلك لمشاركة ومناقشة أحدث الابتكارات الرقمية والإنجازات التكنولوجية التي تساعد في إحداث ثورة بصناعة النفط والغاز.