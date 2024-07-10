مواعيد قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح والعكس

كتب سيد الخلفاوى

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات درجة أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس، بالتزامن مع الاقبال على السفر لمرسى مطروح في فصل الصيف، لخدمة المصطافين.

وبيانهم كالتالي:

قطار 939/ 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً، يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً.

قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً، يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً .

قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً ، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً .

قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً ، و يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً .

قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) ، ويقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً .

قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً .

قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) ، و يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً .

قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) ، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.



