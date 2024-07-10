اليوم السابع
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مواعيد قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح والعكس

الأربعاء، 10 يوليو 2024 02:00 م
مواعيد قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح والعكس قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات درجة أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس، بالتزامن مع الاقبال على السفر لمرسى مطروح في فصل الصيف، لخدمة المصطافين.

وبيانهم كالتالي:

  • قطار 939/ 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً، يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً.
  • قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً، يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً  .
  • قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً ، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً  .
  • قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً ، و يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً  .
  • قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) ، ويقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً .
  • قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً  .
  • قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) ، و يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً  .
  • قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) ، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.


 







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