مواعيد قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية والعكس

كتب سيد الخلفاوى

تشغل هيئة السكة الحديد قطارات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية، من القاهرة للإسكندرية يوميا، لخدمة المصطافين بشكل خاص وجمهور الركاب بشكل عام، وذلك بالتزامن مع فصل الصيف.

مواعيد قطارات المصيف من القاهرة للأسكندرية:-

قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً من القاهرة 07:00 ص يصل الإسكندرية 09:55 ص

قطار 119 تهوية ديناميكية من القاهرة للإسكندرية من 5:00 صباحا ويصل الإسكندرية 9:45 ص

قطار رقم 7 تهوية من القاهرة للإسكندرية من 6:20 ص ويصل الإسكندرية 10:15 ص

قطار 32 تهوية ديناميكية من الإسكندرية للقاهرة من 6:20 م ويصل القاهرة 10:35 م

قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً، يقوم من الإسكندرية 07:30 م يصل القاهرة 10:15 م