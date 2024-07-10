مصرع شخصين جراء سقوط أمطار غزيرة فى كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

لقى شخصان مصرعهما، جراء سقوط الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية.

وأفادت السلطات الكورية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، بأن شخصين لقيا مصرعهما أحدهما فى مصعد غمرته المياه، والآخر في منزله المنهار؛ نتيجة لانهيار أرضي بعد أن ضربت أمطار غزيرة قياسية المناطق الجنوبية للبلاد.

ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية "شهدت أجزاء من إقليم شمال جولا هطول أمطار غزيرة قياسية بدء من الصباح ، حيث سجلت مدينة غونسان على بعد 178 كيلومترا جنوب سول، 131.7 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة حتى الساعة 2:42 صباحا، وهو ما يمثل أكبر معدل هطول أمطار في الساعة على الإطلاق على مستوى البلاد".

وسجلت قرية (هامنا) المجاورة 125.5 ملم من الأمطار في الساعة في وقت ما، بينما شهدت مدن أخرى في المنطقة أمطارا متراكمة تراوحت بين 104.5 ملم إلى 255 ملم بين منتصف الليل والساعة 6 صباحا.

وهطلت أمطار غزيرة أيضا على أجزاء من إقليم جنوب تشونغ تشيونغ، حيث سجلت سيوتشيون، على بعد 166 كيلومترا جنوب سول، 111.5 ملم من الأمطار الغزيرة في الساعة في وقت ما في الصباح الباكر.