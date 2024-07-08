أمطار غزيرة تضرب المناطق الوسطى فى كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من المناطق الوسطى فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ما أدى إلى فقدان أحد سكان بلدة أوكتشيون الوسطى بعد انهيار أرضى وتقطع السبل بقرويين لفترة وجيزة فى مدينة أندونج بجنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، شهدت الأجزاء الجنوبية من إقليم تشونج تشيونج والأجزاء الشمالية من إقليم شمال جيونج سانج هطول أمطار غزيرة تصل إلى 50 ملم في الساعة.

ومن المتوقع هطول أمطار على أجزاء أخرى من المناطق الوسطى بمعدل حوالي 30 ملم في الساعة خلال النهار.

وفُقد مواطن في الخمسينيات من عمره من بلدة أوكتشيون، على بعد 149 كيلومترا جنوب سول، أثناء تفتيش منزله وسط انهيار أرضي أثر على الفناء الخلفي لمنزله، وفقًا لرجال الإطفاء.

وقام المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة، وهو برج مراقبة الكوارث في البلاد، بتفعيل المرحلة الأولى من وضع الاستجابة المكون من ثلاث مراحل، في حين تم رفع مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى "الحذر"، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات بحسب وزارة الداخلية الكورية الجنوبية.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الليل في تقطع السبل بـ 25 من سكان القرى الريفية في أندونج، على بعد 192 كيلومترا جنوب شرق سول، وبلدات مجاورة في وقت مبكر من صباح اليوم وتم إنقاذهم جميعًا بأمان.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى سقوط أشجار الشوارع في مدينة دايجون بوسط البلاد وإغراق طريق في مدينة نونسان القريبة، في حين تم الإبلاغ عن انزلاق التربة على الطريق في جيومسان.

وأصدر وزير الداخلية الكوري الجنوبي "لي سانج-مين"، الذي يرأس برج السيطرة على الكوارث، تعليماته للحكومات الإقليمية والشرطة ورجال الإطفاء "بالحفاظ على استعدادهم للاستجابة للطوارئ والاستعداد لاتخاذ إجراءات أولية فورية عند ظهور علامات المخاطر المتوقعة".

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن المناطق الوسطى، وكذلك الأجزاء الشمالية من إقليمي شمال جولا وشمال جيونج سانج، ستشهد ما يصل إلى 50 ملم من الأمطار في الساعة خلال النهار، مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق.

ومن المتوقع هطول أمطار على هذه المناطق تصل إلى 120 ملم اليوم، في حين من المرجح أن تشهد منطقة العاصمة والمناطق الداخلية والجبلية في إقليم جانجوون هطول أمطار متراكمة تتراوح ما بين 30 و80 ملم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن معظم أنحاء البلاد ستشهد أيضًا طقسًا ممطرًا حتى بعد غد/الأربعاء/.

