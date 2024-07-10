محافظ أسوان: فتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة المجالات

أسوان- صلاح المسن

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، في مكتبه، اليوم الأربعاء، بالدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، خلال اللقاء، الذي حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، إن المحافظة تسعي لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة المجالات، وخاصة فى ظل الاهتمام والدعم الملحوظ من القيادة السياسية لهذا الملف الهام، والذى يشهد متابعة متواصلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الاستثمارية المتنوعة ولتعزيز البعد الاقتصادى الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه سيتم تعزيز أوجه التعاون مع مشروع الدعم الفنى بالوزارة لإعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة 2030، والتى تستهدف مناقشة دراسة تحليل الوضع الراهن لمحافظة أسوان بالتنسيق مع القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى والجهات ومديريات الخدمات ذات الصلة.

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم أيضاً التركيز على تنفيذ أنشطة اقتصادية يراعى فيها البعد الاجتماعى، فضلاً عن استكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص بما يساهم بدوره فى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الأفريقى.