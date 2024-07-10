ما الفرق بين فيتامين د2 وفيتامين د3 ومصادرهما الغذائية

كتب - حسام الشقويرى

بمجرد تناول فيتامين د2 وفيتامين د3 يتم امتصاصهما في الأمعاء الدقيقة، ومن هناك، يدخلان مجرى الدم وينتقلان إلى الكبد حيث يتم تحويلهما بواسطة إنزيم إلى أشكال جديدة، لاحقًا، يدخلان الكلى لتحويلهما بواسطة إنزيم آخر إلى أشكالهما النشطة بيولوجيًا، وبمجرد حدوث كل هذا تنتقل جزيئات فيتامين د عبر الجسم لأداء وظائفها المختلفة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

والفرق الرئيسي بين الشكلين من فيتامين د هو في بنيتهما يحتوي المركبان على سلاسل جانبية مختلفة (مجموعات كيميائية مرتبطة بجزيء). هذا الاختلاف في البنية يجعل من السهل تحويل فيتامين د3 إلى شكله القابل للاستخدام بعد تناوله.

وهناك فرق رئيسي آخر بين نوعي فيتامين د، وهو مصدرهما. وعادة ما يتم إنتاج فيتامين د2 بواسطة النباتات عند تعرضها لأشعة الشمس". وفي الوقت نفسه، يوجد فيتامين د3 في المنتجات الحيوانية مثل الأسماك الدهنية. وهو أيضًا النوع الذي ينتجه أجسامنا عندما تلمس الأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس بشرتنا ويساعد فيتامين د أجسامنا على امتصاص الكالسيوم ويلعب دورًا رئيسيًا في نمو العظام وصيانتها. كما أنه يقلل الالتهاب ويساعد في العديد من عمليات الجسم، بما في ذلك نمو الخلايا ووظيفة المناعة واستقلاب الجلوكوز. في حين أن فيتامين د2 وفيتامين د3 يأتيان من مصادر مختلفة، إلا أنهما يقدمان هذه الفوائد،

ويجب على معظم الأطفال والبالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 70 عامًا الحصول على 15 ميكروجرامًا (ميكروجرام) من فيتامين د يوميًا، بينما يجب على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الحصول على 20 ميكروجرامًا يوميًا، ويمكنك الحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د3 من أشعة الشمس.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن المصدر الأساسي لفيتامين د3 هو إنتاجه في الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، ومع ذلك، يمكنك أيضًا العثور على فيتامين د3 في المنتجات الحيوانية.

تشمل المصادر الممتازة لفيتامين د3 ما يلي:

زيت كبد سمك القد: 34 ميكروجرام لكل ملعقة كبيرة

سمك السلمون المرقط: 16.2 ميكروجرام لكل 3 أونصات

سمك السلمون : 14.2 ميكروجرام لكل 3 أونصات

السردين: 1.2 ميكروجرام لكل 2 سردين

البيض : 1.1 ميكروجرام لكل بيضة

كبد البقر: 1 ميكروجرام لكل 3 أونصات

تمامًا مثل فيتامين د2، يمكن استخدام فيتامين د3 لتقوية منتجات الألبان والحبوب، وهو موجود في العديد من المكملات الغذائية.

و تُعد مكملات فيتامين د3 مفضلة لأنها تعتبر بشكل عام أكثر فعالية من مكملات فيتامين د2 وتشبه ما ينتجه جلدنا ، و تُظهر الأبحاث أن مكملات فيتامين د3 تؤدي إلى زيادة تركيز فيتامين د في الدم بشكل أكبر من مكملات فيتامين د2

تُصنع مكملات فيتامين د2 من الخميرة وقد تكون خيارًا أفضل إذا كنت تفضل تجنب المكملات المصنوعة من المنتجات الحيوانية. و معظم مكملات فيتامين د3 يتم إنتاجها باستخدام اللانولين، وهي مادة مستخرجة من صوف الأغنام. ومع ذلك، تشير إلى أن هناك شكلًا نباتيًا من فيتامين د3 (مصنوعًا من الفطريات والطحالب) متاح أيضًا.



