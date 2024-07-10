للصيانة.. فصل التيار الكهربائى بمنطقة الزعفران بحى غرب المنصورة غدا

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة ، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، بداية من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة ابتداء من السبت الماضي، وحتى غد الخميس في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي غد الخميس في منطقة الزعفران، وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.