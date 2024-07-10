اليوم السابع
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للصيانة.. فصل التيار الكهربائى بمنطقة الزعفران بحى غرب المنصورة غدا

الأربعاء، 10 يوليو 2024 01:35 م
للصيانة.. فصل التيار الكهربائى بمنطقة الزعفران بحى غرب المنصورة غدا فصل الكهرباء - أرشيفة
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة ، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، بداية من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة ابتداء من السبت الماضي، وحتى غد الخميس في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي غد الخميس في منطقة الزعفران، وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

 







المنصورة

حي غرب المنصورة

انقطاع الكهرباء

انقطاع التيار الكهربائي

مناطق قطع الكهرباء




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