حملات على المحال للتأكد من إعلان الأسعار وجودة المنتجات بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطري استهدفت المنشآت التجارية بشارع الجمهورية.

قاد الحملة إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية، وفريق العمل المشكل من سامح شفيق من مديرية التموين، والدكتور سعيد عبد الحليم من الطب البيطري، وأحمد المنجي من الصحة.



وقامت الحملة بإعدام 6 كجم جبن، 10 كجم مخلل، 3 كجم بشر جبن رومي، كيلو ونصف حلاوة طحينية، 20 كجم جبن أبيض؛ لتغير الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم توافر شهادات صحية.

وأكد أحمد محمد عبد العظيم على تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات، والمنافذ؛ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار، وعدم المغالاة، وحجب السلع عن المواطنين، واحتكارها؛ لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين طبقا للقانون والتعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق كلف محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة باستمرار الحملات المكثفة، والمستمرة على المخابز، والمطاعم، والسوبر ماركت، والمحلات التجارية بنطاق الحي.

وتابع اللجنة المشكلة من راضي العدوي، مدير البيئة، سلامة محمد، وكيل إدارة البيئة، وباقي فريق العمل من الصحة، والتموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، التي قامت بشن حملة؛ للمرور على محلات بيع الأغذية، وتم إعدام 75 كجم مواد غذائية متنوعة، وذلك لتغير خواصها الطبيعية.

وقد أكد رئيس الحي على استمرار الحملات الرقابية؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التسعيرة، بالإضافة إلى مراقبة صحة وسلامة الأغذية بالمحلات التجارية، والمطاعم؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ، والمحلات التجارية.