قافلة بيطرية بأحدث الأجهزة مجانا للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمنوفية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على إستمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، الداجنة.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، قافلة بيطرية مجانيه بقرية ميت عافيه التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية، السادات.