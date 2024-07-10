فرحة طلاب الثانوية بكفر الشيخ بسهولة امتحان الجيولوجيا.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" فرحة الطلاب بسهولة امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ .. مباشر"، وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، عن ارتياحهم لسهولة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحته وعلم النفس والاجتماع، مؤكدين أن امتحان جاءت هذه المواد عوضاً عن صعوبة امتحان مادة الفيزياء للشعية العلمية.

وأعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدم تلقيها شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد أي مخالفات، فقد أدى 24922 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية العلوم، ومادة الرياضيات البحتة - الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الادبية ومادة علم النفس ومادة علم الاجتماع للمكفوفين ومادة مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية لطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وقد أدى الطلاب الامتحان اليوم في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان بتوجيهات اللواء دكتورعلاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات، مشير إلى أن الغرفة لم ترصد مخالفة، ولم تتلق شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم.