طرق منزلية بسيطة تساعد فى علاج التهاب الحنجرة

كتب – حسام الشقويرى

التهاب الحنجرة هو التهاب في الحنجرة أو صندوق الصوت، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا مثل بحة الصوت وفقدان الصوت والتهاب الحلق. غالبًا ما يكون سببه عدوى أو الإفراط في استخدام الصوت أو تهيج من عوامل بيئية. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

العلاجات المنزلية لعلاج التهاب الحنجرة



حافظ على رطوبتك

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها عند الإصابة بالتهاب الحنجرة هو الحفاظ على ترطيب الجسم. يساعد شرب الكثير من الماء على الحفاظ على رطوبة الأحبال الصوتية، وهو أمر بالغ الأهمية للشفاء. يمكنك أيضًا اختيار المشروبات، مثل شاي الأعشاب.

شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. لتحضير الشاي، قم بتقطيع قطعة من جذر الزنجبيل الطازج واغليها في الماء لمدة 10 دقائق تقريبًا. صفيها وأضف العسل والليمون إذا رغبت في ذلك، واشربها وهي دافئة.

أرح صوتك

إن إعطاء صوتك قسطًا من الراحة أمر ضروري عندما تعاني من التهاب الحنجرة. لذلك، حاول التحدث بأقل قدر ممكن لتقليل الضغط على أحبالك الصوتية. قد يكون الهمس أكثر إرهاقًا لصوتك من التحدث بهدوء، لذا تجنبه.

المرطب

استخدم جهاز ترطيب

استخدام جهاز ترطيب في غرفة نومك أو غرفة المعيشة يضيف الرطوبة إلى الهواء، مما قد يهدئ الأحبال الصوتية المتهيجة. إذا لم يكن لديك جهاز ترطيب، يمكنك الجلوس في حمام بخاري أو استخدام وعاء من الماء الساخن مع وضع منشفة على رأسك لاستنشاق البخار.

المضمضة بالماء والملح

هناك طريقة أخرى لعلاج التهاب الحنجرة وهي الغرغرة بالماء المالح. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التورم وعدم الراحة في الحلق. ما عليك سوى مزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بهذا المحلول عدة مرات في اليوم. يمكن أن يساعد هذا العلاج البسيط في قتل البكتيريا وتخفيف التهيج.







