لا تتجاهلها.. بحة الصوت وصعوبة البلع قد تدل على سرطان الرأس والرقبة

كتبت إيناس البنا

سرطان الرأس والرقبة هو مجموعة من السرطانات التى تؤثر عادة على الحنجرة والحلق، والشفتين، والفم، والأنف، والغدد اللعابية.

فهم سرطان الرأس والرقبة

يحدث سرطان الرأس والرقبة، وفقا لموقع " onlymyhealth"، عندما تبدأ الخلايا المبطنة للأسطح المخاطية للرأس والرقبة فى النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدى لتكوين الأورام.

وتؤثر هذه الأورام عادة على مناطق مثل تجويف الفم (الفم والشفتين واللسان)، والبلعوم (الحلق)، والحنجرة، وتجويف الأنف، والجيوب الأنفية، والغدد اللعابية، وقد تؤثر هذه السرطانات أيضًا على العقد الليمفاوية فى الرقبة.

ما الفئات الأكثر عرضة للخطر؟

تشمل عوامل الخطر لسرطان الرأس والرقبة ما يلى:

تعاطي التبغ

التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري

التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة

يعد العمر أيضًا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان الرأس والرقبة، حيث يكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر عرضة للإصابة بالمرض .

بالإضافة إلى ذلك، أشارت العديد من الدراسات إلى أن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض من النساء.

كيفية الكشف الذاتي عن علامات سرطان الرأس والرقبة

الفحص الذاتي المنتظم لسرطان الرأس والرقبة يمكن أن يؤدى أيضًا للكشف المبكر والعلاج فى الوقت المناسب، ويتضمن التحقق من وجود تقرحات أو كتل أو تغيرات فى الفم والحلق والرقبة.

ابحث عن الأعراض المستمرة مثل بحة فى الصوت، أو صعوبة فى البلع، أو ألم فى الأذن، إذا لاحظت أى تشوهات فاستشر الطبيب على الفور لإجراء مزيد من التقييم والكشف المبكر المحتمل.

بعض الأعراض الشائعة تشمل: