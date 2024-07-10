اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بنسبة نجاح 70.9%

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بنسبة نجاح 70.9% محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اعتماد النتيجة
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

26 طالبا بقائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024 والبنات يتفوقن

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية بالنصف الأول من 2024 وصلت لـ4.9 مليون طن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024 بنسبة نجاح 70.9%

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة رؤية عمل الوزارة المرحلة المقبلة

وزير الخارجية: الرئيس السيسى وملك الأردن وجها بدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب

وزير العدل يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة

وزير المالية: الحكومة مهتمة بالأولويات والتعامل الإيجابى مع أزمة الكهرباء

الكهرباء تؤكد وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو وحل الأزمة نهاية 2024

وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان الثانوية العامة

‫وزارة الزراعة: متابعة منظومة مكافحة الآفات والرقابة على المبيدات بالمحافظات

وزارة العمل تتابع موقع حريق مركز للملابس الرياضية للوقوف على أسبابه بالدقهلية

وزيرة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 6 آلاف حالة بلا مأوى

 







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نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

شهادة الدبلومات الفنية الصناعية برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2024

نتيجه الدبلومات الفنيه 2024 نتيجه نت




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