حصاد الوزارات.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بنسبة نجاح 70.9%

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
26 طالبا بقائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024 والبنات يتفوقن
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية بالنصف الأول من 2024 وصلت لـ4.9 مليون طن
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024 بنسبة نجاح 70.9%
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة رؤية عمل الوزارة المرحلة المقبلة
وزير الخارجية: الرئيس السيسى وملك الأردن وجها بدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب
وزير العدل يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة
وزير المالية: الحكومة مهتمة بالأولويات والتعامل الإيجابى مع أزمة الكهرباء
الكهرباء تؤكد وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو وحل الأزمة نهاية 2024
وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان الثانوية العامة
وزارة الزراعة: متابعة منظومة مكافحة الآفات والرقابة على المبيدات بالمحافظات
وزارة العمل تتابع موقع حريق مركز للملابس الرياضية للوقوف على أسبابه بالدقهلية
وزيرة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 6 آلاف حالة بلا مأوى