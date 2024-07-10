وزير المالية: الحكومة مهتمة بالأولويات والتعامل الإيجابى مع أزمة الكهرباء

كتب نورا فخري _هشام عبد الجليل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

وأكد كجوك، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة الجدية برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.

وأضاف كجوك، أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.