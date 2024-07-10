جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني، وذلك بعد اعتماد مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2023/2024.

وفيما يلى جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، إذ تعقد امتحاناتهم فى الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية (أنا المصري)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة العربية، والكيمياء.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتى الجغرافيا والأحياء.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الرياضيات، الفلسفة.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية المهنية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء، والتاريخ).

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مواد (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء، والفلسفة والمنطق).

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء، وعلم النفس والاجتماع).

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتى تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.