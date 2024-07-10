تعيين اللواء أحمد حواش رئيسا لهيئة ميناء الأسكندرية وطارق عبد الله لميناء دمياط

كتب سيد الخلفاوى

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة القرار رقم ( 424 ) لسنة 2024، بتعيين اللواء بحرى أ.ح طارق عدلي عبد الله رئيساً لهيئة ميناء دمياط خلفاً للواء بحرى أ.ح أحمد عبد المعطي حواش، كما أصدر القرار رقم ( 423 ) لسنة 2024 بتعيين اللواء بحرى أ.ح أحمد عبد المعطي حواش، رئيساً للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.



وفى سياق أخر استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من بنك قناة السويس برئاسة إبراهيم سعد الله مدير عام فروع بنك قناة السويس وكان في استقبالهم اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

واللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة العامة لـ ميناء الإسكندرية واللواء بحرى أ.ح / أحمد حمدي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل و العميد مهندس / أحمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وخطوات تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة .

وشارك الجانبين في مراسم استلام التصميم المعماري ( شعاري بنك قناة السويس و هيئة ميناء دمياط ) ضمن خطة تطوير وتحديث مدخل ميناء دمياط والذى شارك خلالها البنك ضمن مجموعة من شركاء النجاح للميناء، وقد تضمنت خطة التطوير توسعة الطرق الرئيسية المؤدية إلى بوابات الميناء بما في ذلك تجديد للحارات وتخصيصها وتنظيمها وفقاً لنوع المركبات إلى جانب زيادة المساحات الخضراء بالجزيرة الوسطى وتدعيمها بالنماذج المعمارية المتميزة والتي تحمل شعار عدد من الشركات والبنوك المشاركة في جهود هذا التطوير .

اللواء أحمد حواش واللواء طارق عبد الله