ميناء الإسكندرية: تداول 161 طن بضائع مختلفة فى 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 34 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 46 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل .

وقال بيان اليوم انه تم تداول 2119 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1112 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1007 حاوية بما يشكل 47.5% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة .

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 161 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.