تعرف على جدول الدور الثانى لامتحانات النقل والثالث الإعدادى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الدراسية ،للعام 2023 - 2024، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثانى من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ,



وتبدأ امتحانات الدور الثاني بالتعليم الإبتدائي والإعدادي" نقل" من يوم 27 يوليو الجاري، حتى 31 يوليو، وامتحانات النقل للصف الثالث الإعدادي تبدأ من الأحد الموافق 4أغسطس، وتنتهي الخميس 8 أغسطس المقبل.



جدول امتحان الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي



السبت 27 يوليو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.



- الأحد 28 يوليو 2024: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.



- الاثنين 29 يوليو 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.



- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الرياضيات، وICT.



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي



- السبت 27 يوليو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.



- الأحد 28 يوليو 2024: مادتي العلوم، والهندسة.



- الاثنين 29 يوليو 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.



- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.



- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادة الجبر والإحصاء.



جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي



- السبت 27 يوليو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.



- الأحد 28 يوليو 2024: مادتي الجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.



- الاثنين 29 يوليو 2024: مادتي العلوم، والتربية الدينية.



- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الهندسة، والتربية الفنية.



- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادة اللغة الإنجليزية.



جدول امتحان الصف الأول الثانوي

- الاثنين 29 يوليو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادة الرياضيات.

- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادتي الأحياء، والجغرافيا.

- الخميس 1 أغسطس 2024: مادتي الكيمياء، والتاريخ.

- السبت 3 أغسطس 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 4 أغسطس 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والتفكير العلمي.

- الاثنين 5 أغسطس 2024: الفيزياء.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي



- الأحد 4 أغسطس- لغة عربية وخط وإملاء وتربية دينية

- الإثنين 5 أغسطس – جبر ولغة انجليزية.

- الثلاثاء 6 أغسطس – هندسة وحاسب ألي

- الأربعاء 7 أغسطس علوم وتربية فنية.

- الخميس 8 أغسطس دراسات اجتماعية.





امتحان الدور الثاني للصف الأول والثاني الإعدادي



امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي



جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي



جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ، للعام 2023 - 2024، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري، ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.



