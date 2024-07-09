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مواصفة وتوزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماعى للثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:09 م
مواصفة وتوزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماعى للثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، والمقرر أن يؤديها طلاب الصف الثالث الشعبة الأدبية غداً الأربعاء، موضحة  أن توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع كالتالى:

- الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 60 درجة.

-العدد الكلي للأسئلة: مقالى 2 وموضوعى 44 بإجمالى 46 سؤالًا.

-الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع: 4 للمقالي.

- الدرجة الكلية لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة.

-عدد الأسئلة المقالية: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

-عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

- مدة امتحان علم النفس والاجتماع: 3 ساعات.

- 85% من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع اختيار من متعدد.

- 15% من امتحان علم النفس والاجتماع مقالي.

- 30% من اسئلة امتحان علم النفس للمستويات العليا.

- 70% من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للمستويات البسيطة والمتوسطة.







وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2024

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