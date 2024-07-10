طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الجيولوجيا والجبر وعلم النفس والاجتماع

محمود طه حسين

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، حيث ينتهى طلبة علمى رياضة من الامتحان 11 صباحا، أما طلاب علمى علوم والشعبة الأدبية ينتهى الامتحان 12 ظهرا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، لجان الامتحانات بالتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى ومنع أي محاولات وضبط اللجان الامتحانية بشكل دقيق.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، مضيفة أن امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، حيث يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد» تشمل 46 سؤالًا ، بواقع سؤالين مقالى و44 سؤال اختيار من متعدد، حيث يتم توزيع درجات المادة بواقع 40 سؤالا بدرجة واحدة للأسئلة الاختيار من متعدد و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار في هذه المادة 3 ساعات.



وتتضمن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤال 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى.



