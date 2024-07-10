اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 03:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق وأمريكا يبحثان تعزيز الشراكة الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولى

الأربعاء، 10 يوليو 2024 03:00 ص
العراق وأمريكا يبحثان تعزيز الشراكة الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولى مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،  الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو، تعميق الشراكة الأمنية خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، حيث تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري







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