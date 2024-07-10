اليوم السابع
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الخشت يشارك فى اجتماعات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:21 م
الخشت يشارك فى اجتماعات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف
محمد صبحى

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شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف، واجتماع مجلس الأمناء، مع نخبة من قيادات المجتمع المدني والدولة.

وتناولت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أهمها استكمال إجراءات تأسيس التحالف، حيث تم اعتماد النظام الأساسي، واللوائح الداخلية، وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني للفترة من 2024 إلى 2030، كما تم وضع خطط عمل التحالف والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز التنمية المجتمعية، ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

يأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على المضي قدمًا في تحقيق أهدافه، وتعزيز دوره في دعم التنمية المجتمعية في مصر.







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محمد الخشت



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