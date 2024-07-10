الأولى فى دبلوم الخدمات السياحية بمجموع 95.61%: استقبلت خبر تفوقى بالبكاء

محمود طه حسين

قالت شهد رأفت محمد الأول في قائمة أوائل الدبلومات الفنية دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث على مستوى الجمهورية، بمجموع 95.61%، إنها كانت تترقب وتتابع موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024، متابعة: كنت ببحث بشكل مستمر على أخبار النتيجة، وكانت تنتظر بتوتر وقلق ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خوفا من أن يكون أسها خارج قائمة الأوائل.

وتابعت شهد رأفت خلال حديثها لليوم السابع": استقبلت خبر خروجى من أوائل الدبلومات الفنية 2024 ببكاء ومكنتش مصدقة وغير قادرة على أنها تقف على رجلها"، قائلة: توقعت أنى أكون من الأوائل والمكالمة جاتلى من الوزارة، قائلة: اختلطت مشاعر الفرحة بدموع تحقيق حلمى" مضيفة أنها لم تكن تحصل على دروس خصوصية في الصفين الأول والثانى الثانوى ولكنها اعتمدت عليها في الصف الثالث الثانوى وربنا عوضنى وحقق حلمى لأن لكل مجتهد نصيب، مشددة على أنها كانت تضغط نفسها بشكل كبير أثناء الدراسة وحققت حلمها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الالتحاق بكلية السياحة والفنادق.

وتابعت شهد : كان لأسرتى الفضل الكبير في توفيقى بعد كرم ربنا عليا.

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024 ، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير ان أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95%؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%، وفى نظام 3 سنوات -عام- حضر 567287 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%؜، وفى نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج، حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%، وفى نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%، وفى نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%؜.





شهد رأفت