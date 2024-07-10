نائب وزير التعليم: تشرفت وسعدت بالحديث الهاتفى مع أوائل الدبلومات الفنية

محمود طه حسين

علق الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى على نتيجة الدبلومات الفنية، مهنئًا الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

وكتب "البصال" عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: اعتمد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية، وقد تشرفت وسعدت بالحديث الهاتفي مع أوائل التخصصات والنظم الفنية المختلفة حيث نقلت لهم تهاني وتمنيات الوزير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واختلطت مشاعر فرحة أبنائي وبناتي بما حققوه من إنجاز بدموع الأمهات وصيحات الآباء وعبارات الحمد والشكر لله رب العالمين نبت صالح من أرض هذا البلد الكريم يتقدم ليمسك بشعلة العمل والتقدم لينضم لشباب الوطن {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ}

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 منهم 3 طالبات، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.



كان الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).