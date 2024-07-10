الأولى بالتعليم الزراعى نظام 3 سنوات: حلمى تحقق من أوسع الأبواب

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الطالبة هاجر خالد إبراهيم حسن، الأولي، الحاصلة علي المركز الأول بالتعليم الزراعي في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات، علي مستوى الجمهورية، والطالبة بمدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة، إنها تفاجأت باتصال من وزارة التربية والتعليم يخبرها بحصول علي المركز الأول في الدبلومات الفنية علي مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الفرحة ملأت المنزل بعد تلقي هذا الاتصال.

وأضافت "هاجر"، خلال حديثها لـ "اليوم السابع"، أنها كانت تتمني الحصول درجات عالية حتي تقوم بعمل معادلة والالتحاق بكلية الزراعة قسم علوم الأغذية، إلا أن حلمها تحقق من أوسع الأبواب، مشيرة إلي أنها عملت علي المذاكرة علي الرغم من الظروف الصعبة بمرض جدتها خلال فترة الامتحانات، فكانت تعمل علي توفير وقت كاف للمذاكرة.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير ان أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).



